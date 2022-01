Professoressa imbrogliona smascherata dopo 21 anni: falso certificato di laurea (con lode) e alto tenore di vita Deve restituire 350mila euro

Per 21 anni ha fatto l'insegnante a Varese senza avere la laurea e ora dovrà restituire 350mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura, hanno dato infatti esecuzione a un decreto di sequestro alla somma riferibile alla retribuzione dagli Enti pubblici nonché alle somme erogate dall'Inps a titolo di indennità di disoccupazione e Tfr a una insegnante della scuola media inferiore che ha esercitato la propria attività lavorativa presentando un falso certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea.

Falso certificato di laurea (con lode)

La professoressa abusiva non se la passava male: l'esecuzione della misura cautelare reale ha portato al sequestro di risorse finanziarie pari ad euro 166.000 presenti sui depositi e sui conti correnti bancari nonché di 8 terreni, 2 box, 2 depositi ed un appartamento da nove vani oltre a un autoveicolo e a un motoveicolo.

Il provvedimento giudiziario è giunto a conclusione delle indagini condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Varese in seguito alle quali l' insegnante è stata denunciata all'autorità giudiziaria di Varese per truffa e per uso di atto falso in quanto la stessa, avendo ottenuto l'inserimento nelle 'Graduatorie Provinciali di supplenza negli istituti scolastici ubicati nella provincia di Varese' a partire dall'anno 2000, ha effettuato in via continuativa supplenze di durata annuale in diversi istituti scolastici locali avvalendosi del falso diploma di laurea.

In particolare, le attività della polizia economico-finanziaria erano state rivolte, da un lato, alla verifica dell'attestato di laurea che la stessa presentava agli istituti scolastici e che successivamente si è rivelato falso in quanto l'insegnante non si era nemmeno mai iscritta presso l'università in cui, come lei attestava, aveva conseguito una laurea con 110 e lode e, dall'altro, alla ricostruzione del patrimonio accumulato illecitamente dall'indagata.