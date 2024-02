Salento, incinta trovata morta in casa dal marito: Alessia Quarta stroncata da un infarto a 31 anni

Tragedia a Novoli (Lecce) in serata: Alessia Quarta, 31 anni. è stata trovata morta in casa dal marito. La giovane donna, sposata da un anno e incinta di pochi mesi, è stata stroncata da un arresto cardiaco.

Stefania Neziosi muore a 57 anni, malore improvviso per la nota interior designer veneta

Gli accertamenti avviati dai carabinieri, sulla scorta dei riscontri dei sanitari avrebbero confermato il decesso della donna per morte naturale. Tuttavia ulteriori analisi potrebbero essere disposte nelle prossime ore per accertare le cause del decesso della donna. La notizia della morte della professionista ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando nello sconforto amici, parenti e conoscenti. Tra i primi a raggiungere l’abitazione della giovane coppia è stato il sindaco di Novoli, Marco De Luca.

ALESSIA QUARTA MORTA, CHI ERA

Alessia Quarta, molto conosciuta in paese, si trovava da sola nella sua abitazione quando si è accasciata a terra senza più rialzarsi. Il marito Giacomo Quarta, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato il corpo della giovane in bagno. Ha subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Il personale del 118 ha tentato di rianimare Alessia, ma nonostante gli sforzi non c’è stato nulla da fare. Il cuore della 31enne aveva già smesso di battere. Le indagini avviate dai carabinieri, sulla scorta degli accertamenti medici, avrebbero confermato il decesso della donna per morte naturale. Tuttavia ulteriori esami potrebbero essere disposti nelle prossime ore, di concerto con la pm Rosaria Petrolo, per accertare con maggior precisione cause del decesso della donna. La notizia della morte della professionista ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando nello sconforto amici, parenti e conoscenti. Tra i primi a raggiungere l’abitazione della giovane coppia è stato il sindaco di Novoli, Marco De Luca. «Sono stato in casa fino a mezzanotte - racconta a Repubblica - provo un dolore incredibile per questa ragazza che conoscevo personalmente». Estroversa, sempre sorridente, si era laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino. Rientrata in paese poco tempo, aveva trovato impiego come insegnante in una scuola ed era in dolce attesa da poche settimane. La giovane non soffriva di nessun problema di salute. Con il marito, componente della Protezione civile del paese, condivideva la passione per i viaggi e, insieme, di recente, avevano coronato uno dei loro sogni: visitare il Giappone.