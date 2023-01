Roma, incidente in via Nomentana: auto si ribalta, morti cinque ragazzi tra i 17 e i 22 anni. Un ferito in codice rosso

Incidente a Roma questa notte. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata più volte per cause ancora da accertare.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana all'altezza del civico 611. Una sesta persona è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche i Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea.

Incidente a Roma, le vittime

Le vittime hanno età comprese tra i 22 anni e i 17 anni, nati tra il 2001 e il 2006, tutti residenti nella cittadina della provincia di Roma. In base a quanto si apprende si tratterebbe di tre ragazzi e due ragazze che erano a bordo della Fiat 500 che si è ribaltata su via Nomentana. Un sesto ferito è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea. Della vicenda si occuperà la Procura di Tivoli.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni la Fiat 500 su cui viaggiavano i sei giovani si sarebbe schiantata contro un palo della luce, poi la carambola contro un albero e in seguito si sarebbe ribaltata pi volte. Quattro ragazzi sono morti sul colpo, mentre una delle due ragazze è deceduta qualche ora dopo al Policlinico Umberto I di Roma, dove era stata trasportata d'urgenza dal personale del 118.

L'auto sotto sequestro

La procura di Tivoli ha posto l'auto sotto sequestro dalla procura di Tivoli. La strada è stata chiusa per diverse ore in entrambi i sensi di marcia per i soccorsi e i rilievi necessari.