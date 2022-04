Incidente mortale nella notte in via Sant'Angelo, a Cassino. A perdere la vita è stato Samuele Lapati di venti anni. Il ragazzo stava facendo ritorno a casa nel suo paese di residenza, a Sant'Apollinare, quando per cause ancora al vaglio degli investigatori è finito fuori strada con l'auto mentre era alla guida. In macchina con lui altri ragazzi che però non hanno riportato gravi conseguenze. In lutto la piccola comunità della Valle dei Santi.