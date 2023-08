Roma, incidente sulla Colombo: muore un 19enne, grave l'amica che era con lui sullo scooter elettrico

Per lui, un ragazzo romano di 19 anni, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere nella sala operatoria dell’ospedale San Giovanni mentre era in sala operatoria. La sua amica, di un anno più piccola, è ricoverata al San Camillo. Le sue condizioni non sarebbero drammatiche. Terribile incidente questa notte sulla Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Marco Polo.

Via del Mare, scontro frontale tra due auto a Roma: padre e figlio sbalzati dalla moto gravissimi in ospedale

Al momento i vigili urbani stanno cercando di ricostruire la dinamica ma sembrerebbe che non ci siano altri veicoli coinvolti. Non si esclude che il ragazzo si sia distratto e abbia perso il controllo o che per un dissesto al manto stradale non abbia più governato il mezzo. L'incidente si verifica solo a pochi giorni da un altro terribile sinistro accaduto al Pigneto, dove un uomo del 1974 ha perso la gamba in strada travolto da una Fiat Panda che si era scontrata con una Lancia Y.