Incendio al circo, va a fuoco un camper: paura e danni ma nessun ferito

TERNI Ieri pomeriggio intorno alle ore 19 è andata a fuoco un camper che si trova nell’area del circo in via del centenario.Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento nel giro di pochi minuti le fiamme che erano divampate dalla zona notte, probabilmente per corto circuito. Non ci sono stati feriti solo tanta paura tra i circensi e gli spettatori che stavano per andare a vedere lo spettacolo che poi si è svolto regolarmente.