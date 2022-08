Gragnano, incendio distrugge ristorante: otto feriti di cui uno grave e clienti in fuga

Un incendio divampato nella tarda serata di ieri nel ristorante «La Cantina del Castello» a Gragnano ha distrutto totalmente il locale e ha messo in fuga i clienti che in quel momento erano ai tavoli. Otto le persone ustionate: sette in modo lieve - condotte all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e dimesse poco dopo - mentre l'ottavo ferito - un 24enne di Calvizzano - è stato traportato al Cardarelli di Napoli.

Il ristorante si trova nella località Aurano-Castello della «città della pasta» e, di sabato sera, era affollato e in piena attività. Le fiamme sono divampate dopo che è stata avvertita una esplosione nei locali della cucina e hanno avvolto interamente la struttura, in gran parte in legno. Anche alcune abitazioni circostanti sono state lambite dal fuoco. Sul posto, un borgo antico con un ingresso angusto, sono giunti quattro camion dei pompieri e i carabinieri di Gragnano e della Compagnia di Castellammare che hanno aperto un'indagine per risalire alle cause dell'incendio, quasi sicuramente di origine accidentale (ANSA).