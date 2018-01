Schianto tra auto e moto sul Gra: centauro muore sul colpo

Centauro morto in uno scontro tra un'auto e una moto sul Grande raccordo anulare. A farlo sapere è l'Anas che comunica che «sul Gra si registrano code in carreggiata interna in prossimità dell'uscita A1/Firenze, a causa di un incidente. Al momento si transita solo in corsia di sorpasso. L'incidente ha coinvolto un'auto e una moto, causando il decesso del motociclista. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile».

