Giulia Gazzani morta a 26 anni dopo un malore in palestra: era la figlia del sindaco di Castelbelforte

Un malore dopo l'allenamento in palestra. Poi un altro mentre si faceva la doccia a casa, stavolta fatale. Giulia Gazzani, figlia del sindaco di Castelbelforte (paese nel mantovano) e vicepresidente della Provincia Massiliano, è morta ad appena 26 anni. Secondo le ricostruzioni, uno dei fratelli, preoccupato dal tanto tempo che la ragazza stava passando in bagno, è entrato e l'ha trovata accasciata a terra.

Chiamati tempestivamente, i soccorritori si sono precipitati nella villetta della famiglia Gazzani e hanno provato a rianimarla per circa un'ora. Giulia è stata poi trasportata in arresto cardiaco all'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove si è potuto solo constatare il decesso.

Giulia Gazzani, come è morta

Il padre è stato avvisato mentre era impegnato ad accompagnare il vescovo Marco Busca negli incontri organizzati per una visita pastorale sul territorio. Subito si è precipitato all'ospedale, dove ha ricevuto la visita anche del presidente della Provincia Carlo Bottani e da altri esponenti politici della provincia. Martedì l'autopsia sulla salma, per accertare le cause della morte.

