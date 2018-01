© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiamme nella notte in un parcheggio ParkingGo all'ingresso della città di Fiumicino (Roma), sulla via Portuense. A quanto si è appreso, sono rimaste coinvolte e danneggiate otto auto parcheggiate.Sul posto, per domare il rogo ed evitare che si espandesse ad altre delle numerose vetture presenti nel parcheggio, ivolontari della Protezione civile di Fiumicino ed i Vigili del fuoco. Un'ipotesi è che le fiamme si siano originare da un fuoco d'artificio sparato per festeggiare il nuovo anno.