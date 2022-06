Uccide la madre a coltellate a Napoli: arrestato un 17enne

Orrore a Napoli. Un ragazzo di appena 17 anni ha ucciso questa sera la madre a coltellate in via Rampe San Giovanni Maggiore (una traversa di via Mezzocannone) nel centro della città. La donna aveva 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente, figlio adottivo, avrebbe aggredito la mamma al culmine di una lite, probabilmente iniziata all'interno dell'abitazione. Sul posto si sono recati gli uomini della Squadra Mobile e dell'ufficio Prevenzione generale della Questura di Napoli. Nel frattempo, forse ignari di quanto accaduto, molti continuano a sedere ai tavolini dei locali della movida della zona.

