Fidanzati italiani morti in casa in Inghilterra, Nino e Francesca erano scomparsi. Fermato un 21enne, la polizia cerca testimoni

Una coppia di fidanzati è stata trovata morta alle 14 di ieri all'interno di un'abitazione di Thornaby-on-Tees, un piccolo comune nella contea del North Yorkshire. Si tratta di due siciliani, Nino Calabró e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale. Poco più che ventenni, i giovani erano fidanzati dal settembre 2019 e si trovavano da qualche tempo in Inghilterra, dove Nino aveva trovato lavoro nel settore della ristorazione.

Fidanzati uccisi in Inghilterra, il giallo

Come riporta la Gazzetta del Sud, Francesca aveva raggiunto il compagno per trascorrere insieme le feste di natale. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia non rispondeva da due giorni alle telefonate dei genitori. A trovare i corpi di Nino e Francesca sono stati alcuni amici. Come riporta la Bbc, un uomo di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è ancora in custodia della polizia brittanica. Le forze dell'ordine locali hanno lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato alcunché di sospetto fra le 10 e le 11 del mattino di vicino all'abitazione, ubicata nell'edificio di un ex pub (il Royal George Pub).

L'ultimo post

Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l'obiettivo dello smartphone. Fidanzati da più di tre anni, dal 27 settembre 2019, nell'ultimo «boomerang» - un video breve che si ripete in loop -, girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo del post quattro cuori.