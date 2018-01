Bimba di 18 mesi ingerisce hashish: ricoverata in rianimazione

A 18 mesi di vita ingerisce hashish e ora si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale pediatrico Di Cristina a Palermo. La piccola era stata portata in un primo momento al Buccheri La Ferla dai genitori, dopo essersi resi conto che la piccola aveva preso la sostanza stupefacente e l'aveva ingerita. «La bimba è stata trasferita da noi dopo aver ricevuto le prime cure - spiega il direttore sanitario Giorgio Trizzino - al momento è in rianimazione anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il quadro clinico è di intossicazione da ingestione di droghe». Sono in corso indagini della squadra mobile.



La bambina sarebbe rimasta sempre cosciente e dopo le prime visite è stato deciso il trasferimento in ambulanza con i sanitari del 118 all'ospedale dei Bambini. I sanitari del Buccheri La Ferla hanno avvisato anche la polizia. Sono intervenuti sia gli agenti della squadra volanti che personale della sezione reati contro i minori della squadra mobile. Gli inquirenti stanno sentendo i genitori per ricostruire come la bimba abbia assunto l'hashish.

