Genova, uccide una donna e tenta il suicidio: l'assassino sarebbe l'ex marito

Tragedia, oggi, a Genova. Ancora un femminicidio. Nel pomeriggio, nel quartiere di Marassi, in via Furlani, una donna è stata uccisa da un uomo che dai primi riscontri sarebbe l'ex marito. L'uomo ha poi tentato il suicidio. La donna si trovava in un appartamento in cui lavorava come colf. A trovarla morta, accanto a un uomo ferito, è stato il datore di lavoro. Sul posto i medici del 118 che hanno trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino e la polizia.

Ultimo aggiornamento: 21:19

