Denise Pipitone, la lettera anonima di un testimone: «Gridava, aiuto mamma aiuto»

Denise Pipitone, nuova pista. Spunta una lettera anonima scritta da una persona che nel settembre del 2004, quando è scomparsa Denise, si trovava a Mazara del Vallo. È quella che è stata inviata tempo e adesso esce un mome. Mentre le indagini sul sequestro di Denise vanno avanti, prima all’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, e poi anche alla redazione della trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” che da sempre si occupa del caso della piccola Denise.

APPROFONDIMENTI MAZARA Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb: tutte le contraddizioni... MAZARA DEL VALLO Denise Pipitone, chiusa l'indagine sull'ex pm Angioni:... TELEVISIONE Denise Pipitone, rivelazione choc a La Vita in Diretta. «So chi... TEMU' Laura Ziliani, svolta nelle indagini sulla donna di 55 anni scomparsa... MAZARA Denise Pipitone, Piera Maggio a Mattino 5: «Poteva essere... MAZARA DEL VALLO Denise Pipitone, ispezione in casa di Anna Corona a Mazara del Vallo IL LUTTO Morto Giangavino Sulas, il giornalista era presenza fissa a Quarto... MAZARA DEL VALLO Denise Pipitone, l'ex pm Maria Angioni indagata. «Ho dato... IL CASO Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: «Non... CHI L'HA VISTO? Denise Pipitone, a Chi l'ha visto? lo sfogo di Piera Maggio:... MAZARA DEL VALLO Denise Pipitone, l'ex pm Angioni a Mattino 5: «Non sa di... SICILIA Denise Pipitone, sensitivo tedesco: «Non sarà mai... MAZARA DEL VALLO Denise Pipitone, nuova testimone: «La donna nel video è...

Denise Pipitone, chi ha scritto la lettera

Ed è stata proprio la trasmissione, dopo aver rilanciato gli appelli dell’avvocato e della mamma di Denise al testimone che però è rimasto finora senza un nome, a svelare il contenuto di quella missiva scritta a mano. Lo ha fatto nel momento in cui, sul fronte delle indagini, è stato interrogato Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise processata e assolta per concorso nel sequestro della bambina. Nella lettera il testimone fa riferimento proprio al giovane tunisino che nel 2004 aveva diciotto anni.

#DenisePipitone: “Una bambina gridava ‘aiuto mamma!’”. La lettera anonima arrivata all’avvocato Frazzitta e a “Chi l’ha visto?”. Perché il suo autore non si è ancora fatto avanti, nonostante gli appelli? #chilhavisto → https://t.co/1QyJB0zWbV pic.twitter.com/cgMPrGAvED — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 8, 2021

Nella lettera anonima sul caso Denise Pipitone il testimone parla di un’auto con dentro una bambina che gridava aiuto.

Denise Pipitone, interrogato Gaspare Ghaleb: tutte le contraddizioni dell'ex fidanzato della sorellastra Jessica

«Il mese di settembre 17 anni fa io abitavo in quei contorni, orario più orario meno erano le 12.30-13, ho finito di lavorare, mi recavo a casa per andare a mangiare. Mi trovo in via della Pace, a quei tempi c’era il mercato, è stato di mercoledì, c’era una fila indiana di auto, a un certo punto io venivo dalla zona ospedale, via Salemi, salendo da via Pace».

«Mi esce una auto ad alta velocità dalla via Mongiolisi, sorpassando le auto in corsia, io venivo dalla Via Pace, lui gira a destra, c’erano auto in fila, si mette correndo nella mia carreggiata, mi tocca specchio, auto, io in quel momento faceva caldo, avevo il finestrino aperto, mi sono accostato perché mi ha toccato lo specchietto dell’auto. Guardo dallo specchietto e vedo e sento una bambina gridare: “Aiuto mamma, aiuto»”, è parte di quanto scritto nella lettera mostrata a “Chi l’ha visto?”. Vengono fatti tre nomi in questa lettera e uno è quello di Gaspare Ghaleb.

Denise Pipitone, rivelazione choc a La Vita in Diretta. «So chi l'ha presa e in quale luogo»

Denise Pipitone, l'ex pm Maria Angioni indagata. «Ho dato fastidio, presentati molti esposti»