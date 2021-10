Davide Rossi, chi è il figlio di Vasco: dalla musica al cinema fino a Temptation Island

Davide Rossi è il figlio di Vasco Rossi. Nato il 24 aprile del 1986 dalla relazione del papà con Stefania Trucillo. Ha due fratelli, Lorenzo,nato il 5 giugno 1986, dalla relazione con Gabriella Sturani e Luca, nato il 17 giugno 1991, dalla relazione con Laura Schmidt.

Davide Rossi tra musica, cinema e tv

APPROFONDIMENTI ROMA Davide Rossi, il figlio di Vasco accusato di lesioni e omissione di... NEWS Davide Rossi, il figlio di Vasco condannato per l'incidente a... VASCO Vasco Rossi e Red Ronnie: «Divergenze abissali». E la... MUSICA Vasco Rossi, tornano i live: da maggio in tutta Italia, 5 nuove date... ROCK Vasco pubblica la tracklist di "Siamo qui", il nuovo disco...

Davide Rossi è da sempre appassionato di musica, cinema e televisione. È stato dj e cantautore, scrivendo insieme a Federico Paciotti il brano “Parole di Cristallo” di Valerio Scanu. Nel mondo del cinema ha recitato in pellicole come Scusa ma ti chiamo amore (2008) e Albakiara (2008). È stato inoltre presente in anche alcune serie TV come Lo Zio d’America 2 e Provaci Ancora Prof 2. Nel 2018, inoltre, ha ricoperto il ruolo di tentatore a Temptation Island Vip.

La condanna

Condanna ad un anno e 10 mesi di carcere e revoca della patente per Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. È quanto deciso dal tribunale monocratico di Roma nell'ambito del processo legato ad un incidente stradale avvenuto il 16 settembre del 2016 nella zona della Balduina. Con Rossi, è stato condannato a nove mesi Simone Spadano, il trentenne che si trovava in auto con lui, accusato di favoreggiamento per avere dichiarato il falso affermando che era lui al volante al momento dell'incidente. In base al capo di imputazione Rossi non si fermò allo stop, scontrandosi poi con un'auto su cui viaggiavano due donne che riportarono ferite. Dopo lo scontro il figlio del cantante si allontanò dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Sentito nel corso del processo, Rossi aveva affermato di avere chiesto al suo amico «di fare il cid e di essersene andato con la ragazza che era in auto con noi perché era molto scossa dall'incidente, sapendo che stavano facendo il cid ero tranquillo. Non navigo nell'oro e non ho un lavoro stabile i giornali hanno scritto cose allucinanti su di me ma mi prendo pregi e difetti di essere figlio di Vasco», aveva aggiunto.