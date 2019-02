Ragazza di 14 anni si getta dalla finestra di scuola: è grave

È precipitata da una finestra del suo liceo: una ragazza di 14 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. L'adolescente, in base ai primi accertamenti, si sarebbe gettata dalla finestra di un bagno del liceo artistico Munari di Crema (Cremona) e sarebbe caduta da circa otto metri.I soccorsi sono stati effettuati dall'automedica dell'ospedale maggiore di Crema e dalla Croce Verde di Soncino (Cremona). Viste le ferite riportate dalla paziente, è stato subito chiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'episodio ha suscitato sgomento tra i compagni di classe e i docenti e apprensione in tutta la scuola. Si cerca ora di capire il motivo di quanto accaduto.