Coppia dell'acido, la Cassazione: «Boettcher ideatore dell'agguato e non semplice spalla della Levato»

Alexander Boettcher - che con la ex compagna Martina Levato ha commesso a Milano le aggressioni all'acido sfigurando le vittime - è stato «ideatore» e «compartecipe», e non semplice «spalla», dell'agguato a Pietro Barbini, anche se il lancio materiale del liquido corrosivo lo ha compiuto Martina Levato. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi del verdetto che lo scorso 21 dicembre ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Boettcher in relazione all'agguato a Barbini.





«Va osservato come nessuna incompatibilità logica sia rintracciabile, invero, tra il ruolo svolto dal Boettcher come ideatore e come compartecipe all'aggressione anche nella veste di agevolatore dell'azione esecutiva posta in essere materialmente dalla Levato», afferma la Cassazione replicando alla tesi difensiva in base alla quale l'imputato sarebbe stato solo una «spalla» della sua ex. «Il Boettcher, pur essendo il vero architetto dell'azione delittuosa, avendo ideato l'esecuzione dell'efferato crimine come (inspiegabile, è il caso di sottolinearlo) momento di espiazione e di purificazione della donna con la quale aveva deciso di condividere la vita, si ritaglia, nella fase esecutiva, un ruolo più defilato, - prosegue il verdetto degli ermellini - lasciando che sia la Levato ad aggredire il Barbini attraverso il concordato lancio dell' acido, ma incitando all'azione la donna (che si trovava subito avanti a lui nel momento dell'aggressione) ed inseguendo la vittima con un martello proprio al fine di neutralizzarlo e di evitare che lo stesso potesse chiedere aiuto». I supremi giudici sottolineano inoltre che «risulta anche certo, in virtù della credibile e non superabile descrizione dei fatti operata da parte del Barbini, che il Boettcher non riuscì a portare alle estreme conseguenze la sua azione delittuosa solo perchè neutralizzato, prima, dal Barbini stesso che, nonostante le conseguenze dell'aggressione, riuscì ad atterrare il Boettcher con una manovra difensiva e, poi, dall'intervento della polizia che lo arrestò». All'agguato a Barbini - che Boettcher voleva 'punirè per purificare la Levato della relazione da lei avuta con la vittima - era presente anche l'altro complice della coppia, Andrea Magnani.

