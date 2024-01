Ciclista investito e ucciso a Milano, la vittima aveva 37 anni. «L'auto è passata con il rosso»

Un ciclista di 37 anni è stato investito e ucciso, la scorsa notte, a Milano, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica.

Secondo i primi accertamenti il semaforo in quel momento era funzionante e quindi uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto che constatare il decesso. La conducente, una 25enne, è stata denunciata per omicidio stradale.