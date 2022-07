Chiara Gualzetti, assassino condannato a 16 anni e 4 mesi. Applausi di scherno a madre imputato

Omicidio di Chiara Gualzetti. Sedici anni e quattro mesi è la condanna decisa dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna per il ragazzo imputato del delitto.

Chiara Gualzetti, il selfie del killer dal carcere minorile e la rabbia del padre: «Cosa festeggi?»

Il delitto di Chiara

La giovane è stata uccisa il 27 giugno 2021 e il suo corpo ritrovato ai margini di un bosco vicino all'Abbazia di Monteveglio, non lontano da casa. E' stata accoltellata e picchiata da un amico, che le aveva dato appuntamento per fare una passeggiata. Nell'interrogatorio il giovane aveva detto di aver agito dietro la spinta di un demone. La Procura aveva chiesto 16 anni e sei mesi.

Applausi di scherno alla madre dell'imputato

La madre del ragazzo imputato per l'omicidio di Chiara è uscita dal tribunale per i minorenni di Bologna accompagnata da applausi di scherno da parte dei presenti, amici della famiglia della vittima. La donna, col volto coperto e un cappello in testa è uscita in fretta dall'aula a porte chiuse dove il figlio era appena stato condannato a 16 anni e 4 mesi e ha lasciato il palazzo di giustizia di via del Pratello.

Le parole del padre della vittima

«Ormai siamo arrivati ad un punto fermo della situazione e in base a quello che è l'ordinamento ci dobbiamo ritenere soddisfatti di questa sentenza. È chiaro comunque che Chiara non c'è più, fondamentalmente avremmo voluto di più, però, ripeto, forse può essere una sentenza esemplare. Giustizia è altro, ma possiamo dire è stata fatta giustizia». Sono parole di Vincenzo Gualzetti, il padre di Chiara, la sedicenne uccisa nel Bolognese nel giugno dello scorso anno da un coetaneo, oggi condannato.