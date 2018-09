Esce di casa e scompare nel nulla: paura per un 24enne nel leccese

A sporgere denuncia é stata la madre, di 49 anni, preoccupata perché suo figlio le comunica sempre ogni suo spostamento o ritardo. Quando si è allontanato, il 24enne aveva con sé uno zainetto di stoffa e indossava una tuta e scarpe ginniche. Ha lasciato invece a casa i suoi effetti personali. Il ragazzo, che non ha un lavoro fisso, viene descritto da chi lo conosce come una persona introversa. Gli investigatori hanno ascoltato anche la sua fidanzata, una 21enne che lavora nel bar dei genitori a Lecce. Ai carabinieri ha detto di essersi incontrata con lui la sera precedente la scomparsa, trascorrendo una serata tranquilla.



La mattina seguente lo ha chiamato per il buongiorno, ma il suo cellulare era sempre spento. La foto di Lezzi é stata diramata a tutte le Polfer del territorio nazionale, nell'ipotesi che possa essersi allontanato dal Salento a bordo di un treno diretto al Nord. Alle ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nella zona della stazione ferroviaria e del territorio limitrofo, partecipano carabinieri, polizia, Polfer, vigili del fuoco con le unità cinofile, vigili urbani e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile. Sono state allertate tutte le Prefetture e Questure d'Italia, e i compartimenti della polizia di frontiera, ferroviaria e stradale.

La Prefettura di Lecce sta coordinando le ricerche del 24enne Enthoni Lezzi, di Cavallino, di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, da quando é uscito di casa dove abita con sua madre. Lo scooter col quale si é allontanato é stato ritrovato dai carabinieri in una strada nella zona della stazione ferroviaria di Lecce dove é stata agganciata l'ultima volta la cella del suo telefono che da allora risulta sempre spento.In queste ore proprio il territorio limitrofo alla stazione ferroviaria viene battuto dagli uomini delle Forze dell’ordine coinvolti. Impegnato nelle ricerche i carabinieri con le unità cinofile, poliziotti, agenti della Polfer, i vigili urbani di Lecce e di Cavallino, i vigili del fuoco e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile. Il giovane ha diversi tatuaggi sul corpo da cui è facile riconoscerlo: Lettera A collo lato sx; una scritta King sormontata da coroncina sul polso; la lettera S sull'anulare della mano sinistra.