Natale stupefacente, 14 pusher arrestati nelle zone della movida: 2.200 euro sequestrati

Centinaia di dosi di droga - tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e crack - e oltre 2.200 euro sequestrati e 14 pusher arrestati è il bilancio di un'attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che si inserisce nel piano di controllo straordinario «Natale Sicuro». In manette sono finiti cinque cittadini italiani, tutti romani, e nove cittadini stranieri - tre egiziani, due del Marocco, uno del Gambia, uno del Mali e due algerini - di età compresa tra i 17 e 65 anni, molti di loro già noti per trascorsi negli ambienti della droga.

I pusher sono stati sorpresi a cedere dosi a giovani e turisti, sia nelle zone maggiormente frequentate nella 'movidà natalizia - Termini, Piazza Bologna, Trastevere e Monteverde - sia nelle vie periferiche dei quartieri Centocelle, Torrevecchia e Casetta Mattei.



Sono stati identificati e segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori, molti acquirenti. Degli arrestati, due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, il minorenne è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli, e gli altri sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

