Biella, aggredisce un carabiniere e viene ferito a morte. Anche il militare in ospedale, non è grave

Notte di paura vicino Biella. È morto all'ospedale di Ponderano, dove era ricoverato in gravi condizioni, l'uomo ferito nella notte dal colpo di pistola sparato da un carabiniere, rimasto a sua volta ferito nel tentativo di difendersi. È accaduto a Quaregna, nel Biellese.

La vittima, un cinquantenne di origini straniere, probabilmente ubriaco, con un coltello si è scagliato contro i militari, intervenuti dopo la segnalazione del 118 perché stava dando in escandescenza. Anche il carabiniere è stato ricoverato all'ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi.

È un romeno già noto alla giustizia il 50enne morto. I fatti intorno alle 23,30 quando i militari vengono chiamati dai sanitari del 118. La segnalazione è di una lite in casa, con un uomo in escandescenza. All'arrivo della pattuglia tutto accade in strada, in via Roma. La vittima viene descritta come ingestibile, agitata, un pericolo non solo per i carabinieri, ma anche per il personale del 118 sul posto. È a quel punto che uno dei militari, aggredito e ferito, avrebbe impugnato la pistola esplodendo un colpo e ferendo l'uomo. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, è morto poco dopo.

