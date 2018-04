Camion ribaltato in tangenziale a Milano, 5 feriti e caos traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos a. Cinque persone sono rimaste ferite e circolazione bloccata sullaa causa di unche si èe che ha rovesciato il suo carico, tondini di ferro, su quattro corsie (in entrambe le direzioni) dopo aver centrato il new jersey che le separa.Delle cinque persone rimaste ferite una è grave ma secondo quanto riferito dai vigili del fuoco sembra che nessuno sia rimasto incastrato tra le lamiere dei vari mezzi coinvolti e il carico. Il 118 ha inviato l'elicottero, per il paziente più grave, e 5 ambulanze.I feriti sono 5 uomini (due di 30, di 36, 44 e 46 anni), il più grave è un 30enne trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Gli altri hanno riportato lesioni e contusioni che non sarebbero preoccupanti. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente: il conducente del mezzo pesante ha preso lo spartitraffico centrale, il carico di tondini e strutture di ferro si è rovesciato sulla corsia su cui viaggiava e in quella opposta, travolgendo alcune vetture. I vigili del fuoco sono a lavoro per rimuovere gli oggetti e le vetture coinvolte dalla strada per consentire la riapertura alla circolazione.