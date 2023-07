Ragazzo di 19 anni trovato morto senza testa e mani in mare a Santa Margherita ligure. «Colpito con un punteruolo al cuore»

È stato ucciso Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla il ragazzo di 19 anni trovato senza mani e testa nel mare davanti a Santa Margherita ligure. Sarebbe stato colpito con un punteruolo al cuore. Emerge dalle prime risposte dell'autopsia svolta dal medico legale Davide Bedocchi.

Il corpo trovato dall'equipaggio di un tender

Il corpo era stato trovato lo scorso lunedì sera dall'equipaggio di un tender che stava portando personale di servizio su uno yacht. Il cadavere è rimasto in acqua al massimo due giorni. Il sostituto procuratore Daniela Pischetola aveva aperto un fascicolo per omicidio, ma non era stata escluso l'ipoesi di un investimento da parte di un motoscafo.