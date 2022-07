Bimbo morto a Sharm, per i risultati dell'autopsia ci vorranno 2 mesi. Oggi i genitori tornano a Palermo

Rientreranno a Palermo oggi Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, i genitori del piccolo Andrea, morto a 6 anni mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia in un resort di Sharm El Sheik per quella che i medici hanno curato come un'intossicazione alimentare. L'appello disperato lanciato ieri da Rosalia con un audio inviato a Palermo live è stato ascoltato. «Fateci tornare a casa» chiedeva la donna distrutta dal dolore per la perdita del figlio e preoccupata per le condizioni di salute del marito ancora ricoverato in ospedale con una saturazione bassa. La Farnesina e il personale diplomatico hanno attivato tutte le loro risorse, ottenuto i referti medici dall'ospedale egiziano e, oggi, intorno alle 13.20, la famiglia Mirabile atterrerà a Palermo con un volo sanitario.

La salma del piccolo Andrea arriverà invece domani. La magistratura egiziana ha aperto un'inchiesta per cercare di capire cosa abbia ucciso il piccolo in sole 36 ore. L'ipotesi è che a causare la morte del bambino e il malore del padre - la mamma è quella che ha avuto sintomi più lievi - sia stata qualcosa che hanno bevuto o mangiato.

All'interno del resort però, perché, secondo quanto raccontato dalla donna, avrebbero sempre mangiato e bevuto solo lì. Sul corpo di Andrea è già stata eseguita l'autopsia ma ci vorranno uno o due mesi prima che si conoscano i risultati. Molto probabile che la famiglia cerchi di fare altri esami appena la salma sarà tornata in Italia.

