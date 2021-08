Bimbo di due anni muore in ospedale a Benevento: era ospite in una casa famiglia

Un malore fulminante avrebbe causato la morte di un bimbo di due anni. La Polizia indaga sulle circostanze della morte di un bambino di due anni, ospite di una casa famiglia di Montesarchio (Benevento), è all' ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento dove è giunto in gravissime condizioni. A nulla è valso l'intervento dei medici. Su ordine della Procura, la salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti medico legali. Il piccolo - secondo le prime notizie - avrebbe accusato un malore nella casa famiglia. Sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

