Bicarbonato ai malati per curare i tumori: oncologo condannato

Garantiva guarigioni miracolose dal tumore al cervello, grazie ad una terapia a base di infusioni di bicarbonato. Ma la sua cura era un bluff. E dopo aver provocato la morte del 27enne Luca Olivotto, ieri mattina per Tullio Simoncini, già radiato dall'ordine dei medici, è arrivata la condanna a 5 anni e sei mesi per omicidio colposo ed esercizio abusivo della professione. A deciderlo è stato il giudice monocratico che ha inflitto due anni di reclusione anche al suo collaboratore, il radiologo Roberto Gandini. C'era anche lui, infatti, a Tirana nella clinica delle speranze dove Simoncini faceva transitare i suoi pazienti, tra cui proprio Olivotto, che perse la vita nell'ottobre del 2012. Il giovane catanese era andato in Albania con la speranza di guarire dalla sua malattia, una neuropasia cerebrale. Invece morì due giorni dopo l'inizio della terapia.I FATTIIl viaggio della speranza in Albania, la spesa di 20mila euro per il trattamento e la certezza di una guarigione. Zero rischi e zero controindicazioni, oltre al «70% di possibilità di riuscita della terapia». Almeno così aveva assicurato alla famiglia del paziente il sedicente medico Simoncini, che in Italia non poteva più esercitare da tempo, dopo una condanna per omicidio colposo e per truffa risalente al 2006 e la conseguente radiazione dall'ordine professionale. Olivotto aveva scoperto Simoncini su Internet, nonostante già nel 2010 l'Agcom (l'autorità garante della concorrenza e del mercato) avesse intimato all'uomo di sospendere «ogni attività diretta a promuovere la propria consulenza medica a pagamento e a prescrivere e ad applicare terapie per la cura di tumori e melanomi». E dopo aver incontrato il medico radiato decide di affidarsi al suo metodo rivoluzionario secondo cui il cancro non sarebbe nient'altro che un fungo, la candida albicans, che raccogliendosi in colonie ed incisterebbe il tessuto sano,