Un bambino di 5 mesi ad Oricola, nella Piana dei Cavalieri in provincia dell'Aquila, ha perso i sensi durante l'allattamento, oggi intorno alle 14. I genitori - si tratta di famiglia romana - hanno avvertito immediatamente il 118 che era però impegnato nel soccorso di un altro bambino di 4 anni, che aveva avuto un malore in A24, sull'autostrada Roma-Teramo.

Per prestare aiuto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi dello stabilimento della Coca Cola, ai confini tra Abruzzo e Lazio, ed ha trasportato d'urgenza il piccolo all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Dai primi riscontri, il neonato ha avuto una crisi respiratoria, è stato subito soccorso e ora sarebbe fuori pericolo. Il primo a prestare le cure è stato il medico dell'elisoccorso, poi il piccolo è stato trasferito nella Capitale per accertamenti. La famiglia romana era in Abruzzo per una gita fuori porta, un pomeriggio di relax e passeggiate dopo i mesi passati a casa per l'emergenza sanitaria del Covid-19. La coppia si era fermata in un locale ad allattare il bambino quando è sopraggiunta la crisi respiratoria. Sono stati momenti drammatici, poi l'intervento del medico e il bambino si è ripreso. Ora è ricoverato al Bambino Gesù per essere sottoposto a esami e accertamenti clinici.

Ultimo aggiornamento: 17:07

