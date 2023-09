Bambino di 15 mesi muore con febbre altissima in ospedale, ricoverato anche il fratellino: tragedia a Cosenza. «Ipotesi batterio nell'acqua»

Un bambino di 15 mesi è morto nella serata di ieri nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Cosenza e il fratellino di 5 mesi, portato successivamente nel nosocomio con gli stessi sintomi ma in condizioni meno compromesse, è stato trasferito in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma.

Ipotesi orgine batterica

Gli organi del bambino sarebbero risultati subito molto compromessi dopo quattro giorni di dissenteria e vomito. Il piccolo era arrivato con un quadro metabolico ed elettrolitico scompensato e le sue condizioni apparse gravi e irreversibili sono presto peggiorate fino a determinarne il decesso avvenuto nel pomeriggio di ieri. Solo un'ora prima era stato portato nello stesso ospedale anche il fratellino, di soli 5 mesi, nelle stesse condizioni critiche gravissime e con un quadro di forte gastroenterite, che è stato trasferito in nottata nell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove si trova attualmente ricoverato.

La tragedia

L'impegno dei sanitari che hanno tentato in tutti i modi di capire l'origine della grave sintomatologia non è purtroppo bastato ad evitare l'epilogo più tragico per il più grande dei due. Per l'altro bambino di soli cinque mesi è stato disposto il trasferimento nell'ospedale pediatrico della Capitale dove è giunto nella notte con un volo militare. Le sue condizioni sarebbero stabili. I medici dell'ospedale di Cosenza hanno avviato tutte le procedure per risalire all'origine del decesso del bambino più grande. I primi accertamenti avrebbero escluso ipotesi di infezioni batteriche da meningococco. Si pensa a possibili fattori ambientali. La famiglia vive in una zona di campagna. Alla notizia della morte del figlio, il genitore si sarebbe sfogato facendo volare qualche sedia e suppellettile del reparto.