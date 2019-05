Sale su auto ferma al semaforo e aggredisce automobilista: «Dammi soldi o non scendo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un cittadino colombiano di 27 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, in via dei Pioppi, a Centocelle è riuscito ad infilarsi nell’abitacolo di un’auto in transito, pretendendo dal proprietario del veicolo dei soldi per scendere. Ottenuto un netto rifiuto, dopo un’animata discussione verbale, ha colpito al volto il guidatore con il tacco di una scarpa e, arraffati dei soldi dal vano portaoggetti, è scappato.La vittima dell’aggressione ha immediatamente contattato il 112 e i carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti in pochi istanti sul posto, raccolta la descrizione del rapinatore, lo hanno rintracciato poco lontano. Alla vista dei militari, il 27enne ha tentato di fuggire e quando è stato raggiunto, ha reagito violentemente all’arresto. Alla fine, il ragazzo è stato ammanettato e portato in caserma, mentre la sua vittima, visitata al pronto soccorso del Policlinico Casilino, ha ottenuto una prognosi di 8 giorni per le lesioni riportate.