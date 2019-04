Marito e moglie travolti in auto da un torrente in piena nel Pisano: lui si salva, lei è dispersa

Il maltempo colpisce ancora dopo lo skipper annegato ieri in Sardegna. Un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Moglie e marito stavano percorrendo una strada in prossimità di un ponte quando la vettura è stata inghiottita dall'acqua. Le operazioni di soccorso sono in corso e sul posto vi sono anche 118 e forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco. Secondo prime informazioni uno dei due occupanti è riuscito a uscire dalla vettura. La zona è impervia ed è interessata da un forte temporale.

Secondo i vigili del fuoco, a bordo dell'auto sarebbe rimasta intrappolata la donna mentre il marito è uscito. I vigili del fuoco stanno intervenendo con personale del distaccamento di Saline di Volterra e con la squadra speleo-alpino-fluviale (Saf) inviata da Pisa. Il luogo delle operazioni è nei pressi di località Il Pavone dove nei pressi scorre il torrente esondato. Gli stessi pompieri confermano che l'auto è stata travolta dalla piena. Mentre è in piena operatività la ricerca e il soccorso della persona dispersa, accertamenti sono già avviati per stabilire la dinamica dell'incidente.