Attraversa i binari con le cuffie, ventenne travolto e ucciso dal treno

Attraversa i binari con le cuffie , non si accorge dell'arrivo del treno e il convoglio lo travolge e uccide. Unè morto dopo essere stato travolto da un treno lungo la linea ferroviaria, in prossimità della stazione di Pisa . L'incidente è avvenuto probabilmente all'alba ma la salma è stato scoperta solo ore più tardi: la linea è stata interrotta intorno alle 9.40 per consentire di effettuare tutti i rilievi tecnici da parte dalle forze dell'ordine.