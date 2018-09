© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperto ennesimodegli orrori. Cinquesono stateper maltrattamenti ai bambini. «Maestra cattiva, mi dà le botte». Così i bambini di un comunale nella zona del Torrino, a, hanno raccontato ai genitori cosa accadeva all'interno della struttura. Schiaffi, strattoni, punizioni nello stanzino buio.IL PRECEDENTEDalla denuncia dei genitori è partita l'indagine. Questa mattina, all'asilo «Papero Giallo» in via del Fiume Giallo, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma - Eur e della Stazione Roma - Torrino Nord hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare che prevede la sospensione dall'attività di insegnante presso istituti di istruzione e il divieto di avvicinamento alle abitazioni e ai luoghi frequentati dalle persone offese, emesse dal Tribunale di Roma nei confronti di cinque insegnanti per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato nei confronti dei minori a loro affidati.Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta del pm Stefania Stefanìa, al termine di una complessa attività d'indagine condotta dal Gruppo della Procura della Repubblica coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che si occupa, tra l'altro, di reati gravi contro le fasce deboli. Secondo quanto accertato anche attraverso un sistema di intercettazione ambientale audio-video installato nell'aula della classe dei «medi» ove si svolgevano le attività scolastiche dei bambini di età compresa tra i diciannove e i trentadue mesi, le indagate, con condotte anche omissive maltrattavano abitualmente i minori con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti.Le condotte contestate, piuttosto frequenti, avevano creato un vero clima di tensione certamente incompatibile con le finalità educative e in grado di ledere l'integrità e la serenità dei bambini che, mostrando un evidente stato di disagio ed assumendo comportamenti anomali, avevano messo in allarme i genitori che si sono subito rivolti ai carabinieri. In base a quanto accertato, dopo la denuncia presentata dai genitori di cinque alunni nel gennaio scorso, i piccoli venivano schiaffeggiati, strattonati e in alcuni casi anche rinchiusi, per punizione, in una stanza al buio. Nei loro confronti le maestre mettevano in atto anche violenze psicologiche con urla e violenti rimproveri. Le indagate, che hanno dai 52 ai 65 anni, sono accusate di concorso in maltrattamento pluriaggravato e nei loro confronti è stata applicato il divieto di avvicinamento alle abitazioni e ai luoghi frequentati dalle persone offese e la sospensione di un anno dall'insegnamento.