Milano, anziano ucciso in casa: l'uomo di 82 anni è stato colpito da una motosega

Un anziano è stato brutalmente ucciso a Milano. L'uomo, 82 anni, di cui non sono state ancora fornite le generalità, viveva in un appartamento al 7° piano di un condominio di Via Giulio Romano. Secondo le prime ricostruzioni, l'assassino si sarebbe introdotto in casa bucando la porta d'ingresso con una motosega. Una volta all'interno avrebbe colpito l'anziano con un coltello e, dai primi rilievi, sembrerebbe anche con l'insolita arma da taglio a motore, forse nelle concitate fasi dell'irruzione. Sarà comunque l'autopsia a chiarire le cause della morte.

APPROFONDIMENTI BUS TRAVOLGE ANZIANO E LO UCCIDE SU VIA NOMENTANA (FOTOSERVIZIO DI FRANCESCO TOIATI ) Bus travolge anziano e lo uccide su via Nomentana (Fotoservizio di... CRONACA Omicidio Voghera, le voci dei cittadini: “Assurda la dinamica...

A chiamare i carabinieri, in serata, sono stati i vicini di casa allarmati dal rumore, mentre altri condomini hanno avvertito i vigili del fuoco perché preoccupati dal fumo proveniente dal piano. È possibile che fosse provocato dal rotore della lama sull'acciaio. L'azione è durata pochi minuti, i militari del nucleo Radiomobile hanno trovato sul posto la motosega e due coltelli da cucina. Gli investigatori del Nucleo Investigativo e della compagnia Porta Monforte sono alla ricerca dell'assassino e intanto stanno indagando sulla rete relazionale della vittima, che risulta incensurata e senza legami famigliari. Sarebbe già esclusa l'ipotesi della rapina, mentre diventa sempre più concreta la possibilità che l'anziano conoscesse il suo aggressore.