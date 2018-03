Alessandro ucciso, al setaccio tutte le telecamere della zona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia all'assassino di Alessandro Neri, il ragazzo di 28 anni freddato con un colpo di pistola al petto a Pescara. I carabinieri stanno setacciando in queste ore le telecamere della zona in un è stata trovata la Fiat 500 del ragazzo. I carabinieri cercano riscontro a una pista che ancora non è suffragata dai fatti. Per questo bisognerà aspettare 24-48 ore per visionare tutti i filmati lungo il possibile percorso dell'auto.