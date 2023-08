Alessandro Impagnatiello potrebbe aver usato anche veleno per topi per uccidere Giulia Tramontano

Non è ancora stata depositata in Procura a Milano la consulenza medico legale con tutti gli accertamenti, anche tossicologici, sul caso di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa il 27 maggio dal fidanzato 30enne Alessandro Impagnatiello, che l'ha colpita con almeno 37 coltellate e ha fatto ritrovare dopo quattro giorni il corpo, gettato vicino a dei box a Senago (Milano).

Alessandro Impagnatiello, ricerche choc online prima dell'omicidio di Giulia Tramontano: «Come uccidere un feto col veleno»

Veleno per topi per uccidere Giulia Tramontano

Stando a quanto riportato da "la Repubblica" e da "Il Giorno", nelle analisi autoptiche sui tessuti sarebbero state trovate tracce di sostanze tossiche compatibili con un veleno per topi. Procura e investigatori hanno chiarito oggi che al momento la relazione del pool di consulenti, con gli esiti finali delle analisi, non è ancora stata depositata. L'autopsia fu effettuata il 9 giugno. Così come saranno depositate nei prossimi giorni agli atti le informative conclusive dei carabinieri, le relazioni sulle analisi dei dispositivi di Impagnatiello e anche quelle scientifiche su diversi aspetti, tra cui tracce e impronte.

Le ricerche su internet

Secondo le nuove indiscrezioni, poi, sarebbero emerse anche ricerche on line da parte del 30enne dello scorso inverno su «come uccidere una donna incinta col veleno» e «come avvelenare un feto». Ricerche che vanno ad aggiungersi ad una già venuta a galla, ossia «veleno topi umano». Al barman erano state sequestrate confezioni di veleno per topi che teneva in uno zainetto.

Le indagini

Le indagini, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, puntano ad accertare se si sia trattato di un omicidio premeditato, come ipotizza l'accusa (aggravante, però, non riconosciuta dal gip), e se semmai qualcuno abbia aiutato il giovane nell'occultare il cadavere. Sul punto, tuttavia, non sono mai emersi elementi concreti.