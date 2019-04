Rompe il naso a un poliziotto con un calcio: 22enne ha il permesso per motivi umanitari

PIACENZA - «Il Prefetto di Piacenza nel ringraziare gli agenti della Questura che assicurano sempre la massima professionalità nel loro servizio a favore della comunità piacentina e a garanzia della pacifica convivenza tra tutti i cittadini, riceverà l'assistente capo in prefettura non appena le sue condizioni fisiche lo permetteranno». Atto di cronaca brutale a Piacenza. Un poliziotto delle volanti, assistente capo della questura, è rimasto ferito nella notte durante un controllo davanti alla stazione ferroviaria. Un 22enne originario del Mali si è avventato contro di lui, dopo che gli aveva chiesto i documenti per la normale identificazione. Lo ha spinto a terra, gli ha sferrato un calcio al volto che gli ha provocato la frattura del setto nasale. Lo straniero è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Aveva un precedente per rapina e stava in un centro di accoglienza. Risulta avere un permesso di soggiorno per motivi umanitari e un divieto di dimora a Piacenza.



L'agente, ricoverato, ha una prognosi di oltre un mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA