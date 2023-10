Il generale Vannacci: «Se mia figlia fosse gay? La supporterei, ma cercherei anche di indirizzarla verso l'eterosessualità»

Il generale Roberto Vannacci si racconta sul settimanale "Chi", mostrando alcuni lati inediti dell'uomo dietro il personaggio emerso dopo la bufera per il suo libro "Il mondo al contrario". «Razzista io perché ho scritto che i gay non sono normali? Ma se io stesso ho deciso di essere anormale sin da piccolo?», ha detto l'ex capo dei paracadutisti della Folgore, oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, aggiungendo: «L’anormalità è la mia scelta di vita e a la rivendico? Le sembra normale che una persona scelga di fare un lavoro come il mio?».

Il generale, destituito dall'icarico, ha chiarito: «Ho solo detto che non rientrano nella maggioranza della popolazione. Costituiscono una minoranza, proprio come me, per le scelte che ho fatto io sono l’esempio di una persona "non normale"».

Vannacci: «Come reagirei se mia figlia facesse coming out»

A Vannacci è poi stato chiesto se è a conoscenza di casi di coming out nell'Esercito. Domanda a cui ha risposto in maniera evasiva: «Personalmente non ne conosco. Credo che ce ne siano, ma non ne parlano. Non è un argomento affrontato di frequente».Vannacci ha rivelato quale sarebbe la sua reazione se ci fosse un coming out nella sua famiglia: «Se mia figlia mi confessasse di essere gay o fluida la supporterei, ma cercherei di indirizzarla verso l'eterosessualità: gli omosessuali spesso attraversano travagli interiori pesanti». L'intervista del settimanale è corredata da alcune foto che lo ritraggono al mare e insieme alla moglie Camelia.