Partire per andare in vacanza a settembre quest'anno costa fino al 70% in meno rispetto ad agosto. Dopo un mese infiammato dalle temperature record e da prezzi molto alti delle strutture turistiche (tanto da spingere molti italiani in mete low-cost come l'Albania), settembre sarà un mese di occasioni.

Secondo una rilevazione di Assoutenti, infatti, il risparmio fino al 70% ci sarà a parità di pacchetto turistico nella stessa località. In netto calo anche i biglietti aerei. Guardando sui motori di ricerca più noti per i voli e su quelli per cercare alberghi e b&b la differenza è evidente. Vediamo nel dettaglio per quali mete ci sono cambiamenti di prezzo rilevanti.

Vacanze a settembre, quanto si risparmia in hotel

L'indagine è stata condotta attraverso i motori di ricerca Booking e Skyscanner, confrontando i costi delle vacanze per la settimana 12-19 agosto con quella 9-16 settembre. Si sono considerate strutture ricettive con 3 stelle o equiparate per 7 notti e una famiglia tipo che parte (due adulti più due bambini).

Queste le differenze in alcune delle più note località turistiche italiane (considerando solo l'alloggio):

Cefalù: da 1.063 a 22.343 euro (agosto) - da 760 a 4.127 euro (settembre);

Taormina : da 908 a 6.913 euro (agosto) - da 802 a 3.493 euro (settembre);

: da 908 a 6.913 euro (agosto) - da 802 a 3.493 euro (settembre); San Vito Lo Capo: da 1.234 a 8.718 euro (agosto) - da 543 a 5.684 euro (settembre);

Baja Sardinia: da 2.082 a 12.054 euro (agosto) - da 631 a 10.059 euro (settembre);

Porto Cervo : da 2.258 a 9.054 euro (agosto) - da 859 a 4.452 euro (settembre);

: da 2.258 a 9.054 euro (agosto) - da 859 a 4.452 euro (settembre); Villasimius: da 798 a 6.845 euro (agosto) - da 608 a 3.282 euro (settembre);

Gallipoli: da 1.160 a 9.090 euro (agosto) - da 258 a 3.220 euro (settembre);

Vieste: da 1.264 a 4.002 euro (agosto) - da 313 a 2.620 euro (settembre).

Il calo dei biglietti aerei

Risparmi importanti anche per i voli aerei, considerando sempre la settimana di agosto dal 12 al 19 per 4 persone, paragonata a quella 9-16 settembre. Qui alcune tratte, sempre italiane, con prezzi decisamente più bassi.

Agosto:

Milano- Cagliari da 729 euro

da 729 euro Milano-Olbia da 802 euro

Milano- Palermo da 818 euro

da 818 euro Milano-Brindisi da 845 euro

Roma-Cagliari da 573 euro

Roma-Olbia da 800 euro

Settembre:

Milano-Cagliari da 364 euro

Milano-Olbia da 605 euro

Milano-Palermo da 268 euro

Milano-Brindisi da 404 euro

Roma-Cagliari da 260 euro

Roma-Olbia da 427 euro

I rincari estivi per le vacanze estive 2023

Finora andare in vacanza è costato tantissimo. Una batosta da 1,2 miliardi: è questa la cifra che, secondo Assoutenti, gli italiani hanno dovuto pagare in più rispetto all'anno scorso per concedersi un periodo di ferie. Anche se, dato l'esplodere dei prezzi, nonostante la spesa più alta il periodo di vacanza si è accorciato. La percentuale di italiani che questa estate è riuscita a permettersi solo un weekend o al massimo tre notti fuori casa è infatti passata dal 4% dello scorso anno al 18% del 2023 - analizza Assoutenti - Si riduce fortemente anche la quota di chi ha trascorso fino a 7 notti fuori, dal 63% del 2022 al 56% di quest'anno.

A causa del caro-estate e di listini in forte crescita in tutti i settori legati al turismo, le vacanze estive degli italiani sono costate complessivamente quasi 34 miliardi di euro, con un aumento di 1,2 miliardi rispetto al 2022. Meglio, come detto, andrà a chi parte a settembre.

Per le mete più gettonate della Sardegna il risparmio va dal 35% al 50%, mentre per la Sicilia si arriva al -60% su agosto. «I rincari nel comparto turistico hanno rappresentato quest'anno una vera e propria tassa sulle vacanze, aumenti spesso ingiustificati e frutto di mera speculazione - denuncia il presidente Furio Truzzi - Gli operatori sono stati però puniti perché, come attestano i dati ufficiali, nella settimana centrale di agosto i prezzi troppo alti hanno allontanato i turisti e le strutture non hanno registrato il tutto esaurito».