Roma, terremoto 3.6: gente in strada

irginia Raggi segue la situazione per monitorare eventuali danni. La notizia del sisma l'ha raggiunto mentre stava assistendo al concerto per i 60 anni di carriera di Ennio Morricone. Dopo le prime informazioni e l'avvio delle procedure di emergenza, la sindaca ha atteso un report dettagliato anche se, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero danni a Roma.

«Da noi è in corso la sagra del Tordo Matto, quindi erano già tutti in strada. C'è stata molta paura. Nei Comuni della zona la gente è scesa in strada, da noi erano già tutti fuori. Adesso c'è la protezione civile in piazza. La botta si è sentita forte, ma non ci sono danni alle cose o alle persone. È in corso il sopralluogo nelle contrade della città, ma al momento non ci risultano danni alle cose e alle persone». Così Lorenzo Piazzai, sindaco di Zagarolo, Comune a pochi chilometri da Colonna, epicentro del sisma di questa sera nel Lazio. «Io abito in una frazione - ha riferito poi l'ex consigliere comunale Giovanni Luciani - è saltato il divano, l'ho sentito fortissimo. La gente è scesa in strada».

#info #atac - dopo le verifiche conseguenti alla scossa sismica delle ore 22.43, la circolazione della metro C della metropolitana è stata ripristinata sull'intera linea. Residui ritardi in corso #Roma #metroC https://t.co/EeAGC0pSxt — infoatac (@InfoAtac) 23 giugno 2019

IL GEOLOGO

La zona dei Colli Albani in cui è stato registrato il terremoto di magnitudo 3,7 è a pericolosità sismica medio-alta. «Famosa per i vulcani, questa zona ha una sua attività sismica frequente e storicamente non sono mai avvenuti terremoti con magnitudo elevatissime», ha detto all'Ansa il sismologo Carlo Meletti, dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma più forte storicamente documentato risale al 1806, con una magnitudo stimata in 5,6, con danni abbastanza estesi sulle località più vicine, come Rocca di papa Zagarolo.



«Un parametro importante - ha detto ancora Meletti - è la profondità, pari a 9 chilometri: se il terremoto fosse stato ancora più superficiale avrebbero potuto verificarsi danni, per quanto lievi». Il fatto che sia stato un terremoto abbastanza superficiale, inoltre, «giustifica il fatto che sia stato avvertito molto forte a Roma. La città - ha spiegato Meletti - ha una sua risposta sismica locale dovuta alla conformazione del sottosuolo, con vuoti e rocce sedimentarie, ossia non consolidate, che possono dare un effetto di amplificazione, esaltando l'onda sismica». Nella sala sismica dell'Ingv si sta ancora lavorando per raccogliere e analizzare i dati. Non è stato facile, infatti, localizzare inizialmente questo terremoto: «Molti segnali erano discordanti - ha spiegato Meletti - perché il sistema automatico non aveva interpretato le tracce come appartenenti a due terremoti distinti».



Di qui la localizzazione iniziale nella zona della Marsica. Al momento non si sono registrate repliche e si sta lavorando inoltre per comprendere la direzione in cui è avvenuta la rottura della faglia. Sicuramente al momento è chiaro che si è trattato di un terremoto di tipo tettonico, ossia non legato all'attività vulcanica ma al movimento distensivo tipico dei terremoti nell'Italia centrale.

