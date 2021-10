Terremoto tra Cassino e Frosinone di 3.1: allarme in Ciociaria, evacuate alcune scuole

Terremoto, paura in Ciociaria alle 12.43 di oggi . Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata a due km ad ovest di Belmonte Castello, comune in provincia di Frosinone. La profondità rilevata è stata di nove chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma. Momenti di paura non solo a Belmonte Casello ma in tutti i comuni vicini. Alcune scuole sono state evacuate nelle città limitrofe all'epicentro.

