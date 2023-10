Termosifoni, quando si potranno accendere? Il calendario città per città, domani si parte con Milano

Termosifoni, quando si potranno accendere? A partire da domani, 22 ottobre, a Milano sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento domestico, secondo le prescrizioni definite dal Comune con l'apposita ordinanza.

In particolare la temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C + 2°C di tolleranza, ridotta di 1°C rispetto ai 20°C previsti per legge. Mentre, per quanto riguarda il funzionamento giornaliero degli impianti - si legge in una nota -, l'ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore (invece di 14), comprese tra le ore 5 e le ore 23. La stagione termica terminerà l'8 aprile 2024. Da queste prescrizioni restano escluse alcune categorie di edifici, tra cui quelli adibiti a ospedali, cliniche o case di riposo, le scuole dell'infanzia e gli asili nido.

Termosifoni, il calendario città per città

Il decreto del 2022 rimodula i tempi di accensione degli impianti nelle città che rientrano nelle sei fasce climatiche in cui è suddivisa l'Italia in funzione del clima medio del comune.

- La Zona A (che include Lampedusa, Porto Empedocle) dall'8 dicembre al 7 marzo per 5 ore giornaliere;

- la Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani) dall'8 dicembre al 23 marzo per 7 ore giornaliere;

- la Zona C (Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari) dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore al giorno;

- la Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano) dall'8 novembre al 7 aprile per 11 ore al giorno;

- la Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, l'Aquila) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;

- la Zona F (Belluno, Cuneo) nessuna limitazione.