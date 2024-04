Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 13 aprile 2024: i numeri vincenti

Lotto​, Superenalotto e 10eLotto, ecco le estrazioni di sabato 13 aprile 2024: dopo le ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da 85 milioni conquistato a Rovigo giovedì 16 novembre 2023, ammontava per l'estrazione di oggi a 89,6 milioni di euro. Dopo le 20 tutti i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote.

Estrazioni Lotto di sabato 13 aprile 2024

Estrazioni Superenalotto di sabato 13 aprile 2024

Quote Superenalotto di sabato 13 aprile 2024

Estrazioni Lotto, le ruote

BARI 36 14 82 54 13

CAGLIARI 30 22 7 6 10

FIRENZE 15 90 28 24 51

GENOVA 67 14 23 85 90

MILANO 67 53 40 90 84

NAPOLI 62 58 64 29 5

PALERMO 61 36 90 70 83

ROMA 71 49 72 12 54

TORINO 16 41 78 17 75

VENEZIA 52 9 56 85 81

NAZIONALE 17 84 54 28 15

Superenalotto di sabato 13 aprile 2024

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 13 aprile 2024: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Dopo il 6 da oltre 85 milioni centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, oggi sabato 13 aprile 2024 per il Superenalotto ci sono in palio oltre 89,6 milioni di euro per il 6. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2021, 2022, 2023 e 2024 del Superenalotto, oltre che del Lotto e del Sivincetutto del mercoledì.

Superenalotto, la combinazione vincente

Superenalotto: i numeri vincenti di sabato 13 aprile

1 6 7 11 79 88

Numero Jolly 15, Numero Superstar 26

10eLotto, i numeri vincenti

10eLotto: i numeri vincenti di sabato 13 aprile 2024

7 9 14 15 16 22 28 30 36 41 49 52 53 58 61 62 67 71 82 90

Numero Oro: 36

Doppio Oro: 36 14

Extra: 6 12 13 17 23 24 29 40 54 56 64 70 72 78 85