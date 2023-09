MONTECASSIANO Trova sei buste con dentro i soldi regalati per il matrimonio e le restituisce immediatamente al padre dello sposo, senza pensarci due volte. A trovare il denaro è stato un giovane cameriere, Alex Lorenzini, trentacinquenne di Montelupone (Macerata). I soldi erano dei regali di matrimonio destinati ad Alessandro Gattafoni, atleta civitanovese di 37 anni, noto per le sue imprese in kayak attraverso le quali vuole far parlare della sua malattia, la fibrosi cistica, e sensibilizzare sul tema quanta più gente possibile.

L’onestà del cameriere è stata sottolineata dallo stesso Alessandro Gattafoni. «Ho parlato con mio padre che mi ha raccontato tutto e ho subito voluto ringraziare Alex per quel bel gesto – ha detto Gattafoni -. È bello sapere che al mondo esistono ancora persone così oneste. Non è per i soldi in sé, anche se ovviamente fanno comodo, ma è il gesto che mi ha colpito».

Proprio ieri visita speciale del governatore distrettuale Gesualdo Angelico al Rotary Civitanova, con il Club cittadino che ha colto l’occasione della presenza dell’ospite d’onore per conferire il più alto riconoscimento del Rotary, il Paul Harris Fellow, ad Alessandro Gattafoni. La giornata con il governatore distrettuale si è aperta con un incontro a Palazzo Sforza, con il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, quindi a Potenza Picena con il primo cittadino Noemi Tartabini. Con Angelico, accompagnato dal presidente del Club Pio Amabili, sono stati trattati i temi cari dei territori e il Rotary ha ribadito la disponibilità a lavorare in prima linea per il bene delle comunità. La sera, quindi, al ristorante Due Cigni di Montecosaro, Angelico ha salutato il sindaco montecosarese Reano Malaisi. Quindi la consegna del Paul Harris Fellow a Gattafoni.