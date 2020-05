Sivincetutto Superenalotto, i numeri vincenti e le quote di mercoledì 13 maggio

Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti e quote su Leggo.it a questa pagina: la combinazione vincente di oggi è 28, 32, 39, 53, 55 e 89. Il concorso Sisal che ogni mercoledì mette in palio l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione, sette giorni fa ha visto un fortunato vincitore portarsi a casa 40mila euro. Domani sarà invece il turno del Superenalotto classico, che assegnerà un jackpot da sogno di ben 39 milioni.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Queste le quote del concorso 'SiVinceTutto' di oggi:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 655,95

Punti 4: 93 totalizzano Euro: 119,07 P

unti 3: 969 totalizzano Euro: 50,86

Punti 2: 5.991 totalizzano Euro: 11,69

Ultimo aggiornamento: 20:44

