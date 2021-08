Sara Simeoni fa la capovolta sul tappetone (e il web impazzisce). L'ex campionessa olimpica vince anche in tv

Sara Simeoni vince, anche in tv. Da ospite fissa de «Il circolo degli anelli», tutte le sere su Rai 2, la campionessa olimpica alterna (autorevoli) pareri tecnici, divertiti duetti con Yuri Chechi e scatenate performance. L'ultima, che ha fatto impazzire il web e non solo, è la spiegazione - che arriva dopo la vittoria dell'oro di Tamberi - di come si effettua il salto in alto, disciplina di cui è stata primatista del mondo.

La performance vede impegnati la Simeoni e un altro campione ollimpico, Yuri Chechi, che in questo caso le fa da assistente. Dopo alcune spiegazioni tecniche, Sara non resiste e dice divertita: «Mi avete fatto venire voglia», e a 68 anni si lancia sul tappeto con una capovolta effettuata con la stessa agilità con cui 40 anni fa scavalcava asticelle per vincere l’oro ai Giochi di Mosca.

La capovolta di Sara entra in tendenza su Twitter. «Donna di classe, ironica e divertente», commentano gli utenti. «Sara e Yuri sono i Sandra e Raimondo dello sport», aggiunge qualcun altro. Da medaglia d'oro.