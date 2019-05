Le vie aeree erano libere, escluso dunque il soffocamento. Il bambino di 10 mesi trovato senza vita nel lettino dell'asilo nido «Pastrocchi e Scarabocchi» di via della Marrana, in zona Appio, sarebbe morto per cause naturali. È l'ipotesi avanzata dal medico e dai sanitari dell'ambulanza che hanno provato a intubarlo e dai carabinieri che indagano sul caso.



La tragedia questa mattina quando, al momento di svegliarlo per la pappa, una delle educatrici ha notato le labbra scure del piccolo che già non si muoveva né respirava.

Dramma all'Appio, a: un bambino di un anno è morto questa mattina per cause ancora inspiegabili all'interno di unprivato in via della Marrana. A chiamare il 118 sono state le operatrici quando si sono accorte che il piccolo non dava segni di vita. Nonostante i soccorsi per il bambino non c'è stato nulla da fare. A quel punto sono stati chiamati - erano le 12.50 - i carabinieri della Stazione Tuscolana. Secondo quanto riferito dalle maestre erano andate a svegliarlo per mangiare quando si sono accorte che non rispondeva ad alcuna sollecitazione.Gli operatori del 118 anche prima dell'arrivo hanno dato loro istruzioni su come attuare le manovre di rianimazione. Accertamenti sono in corso in queste ore.