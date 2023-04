Come ottenere il rimborso dei treni cancellati? «In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto». Lo rende noto Trenitalia nel sito dedicato ai problemi alla circolazione dei treni. «Per i passeggeri dell'Intercity 797 è stato disposto il rimborso integrale del biglietto». È invece detto sul sito Fsnews. Secondo quanto si è appreso, i 160 passeggeri del treno Milano-Salerno erano rimasti fermi dalle 2.30 della notte scorsa in seguito al deragliamento di treno merci tra Castello e Sesto Fiorentino.

Treni cancellati e in ritardo, caos a Termini: in centinaia sulle banchine. «Non ci stiamo capendo nulla»

Il rimborso dei treni nazionali

Per richiedere il rimborso va compilato un apposito modulo. Se si decide di rinunciare al viaggio e se la tipologia di biglietto che hai acquistato lo consente, si può chiederne il rimborso con l'applicazione di una trattenuta del 20% come riportato sul sito di Trenitalia. E dopo l’orario di partenza del treno prenotato? Non si può richiedere il rimborso per rinuncia al viaggio. Si può richiedere il rimborso prima dell’orario di partenza del treno prenotato:

utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nella tua area riservata su questo sito o sull'App Trenitalia solo per i biglietti che hai acquistato su questi canali;

telefonando al Call Center o compilando l’apposito web form disponibile su questo sito solo per i biglietti che hai acquistato sul sito o tramite il Call Center;

presso qualsiasi biglietteria;

all’agenzia di viaggio presso cui hai acquistato il biglietto.

Il rimborso dei treni regionali



Se si decide di rinunciare al viaggio, puoi richiedere il rimborso del biglietto, entro le ore 23:59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto, al quale viene applicata una trattenuta del 20%, salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe. Solo l’abbonamento annuale regionale può essere rimborsato, prima dell’inizio di validità, con applicazione di una trattenuta del 5%.



Puoi richiedere il rimborso del biglietto regionale:

presso qualsiasi biglietteria;

presso l’agenzia di viaggio che lo ha emesso.



Se il tuo biglietto è BER (biglietto elettronico regionale) puoi richiedere il rimborso:

tramite webform;

sull’APP Trenitalia;

presso le biglietterie self-service;

attraverso i canali di contatto.

Rimborso Italo

Chi viaggiava con un treno Italo, o aveva in programma di farlo, può chiedere il rimborso: se il convoglio non è mai partito o è partito in ritardo di oltre un’ora. È possibile ottenere il valore del biglietto sia integralmente, ma anche soltanto per la parte di viaggio mai avvenuta. Se i disagi si sono verificati durante il viaggio di andata, il rimborso copre anche quello di ritorno. Se invece i problemi riguardano soltanto il viaggio di ritorno, non verrà rimborsata l’andata. Italo prevede il rimborso automatico, entro un mese, per i treni cancellati oppure in ritardo di più di un’ora. Se invece si intende rinunciare al viaggio, bisogna segnalarlo prima di partire.