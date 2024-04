Bambino di 7 anni trova portafoglio con carte di credito e soldi e lo riconsegna a un turista danese. Il piccolo rifiuta la ricompensa

Stava giocando con gli altri bambini nella piazza di Ravello quando ha notato che a terra, in un angolo, c’era qualcosa. Un portafoglio. Allora Virgilio, bambino ravellese di quasi 7 anni, lo ha raccolto consegnandolo a suo padre. «Lo ha perso qualcuno» esclama il piccolo al genitore.

«Papà, dobbiamo chiamare la polizia, perché se no stiamo rubando i soldi di queste persone», dice subito il piccolo Virgilio. Immediatamente suo padre comunica all’ufficio di Polizia Locale il ritrovamento. Sul Quotidiano locale della Costiera viene pubblicato l'annuncio social. Dopo poco più di un’ora la telefonata del luogotenente Bruno Pagano: «Il proprietario del portafoglio è qui in ufficio». Ed è stato proprio il piccolo Virgilio a consegnargli di persona – accompagnato da suo padre – ciò che quel turista danese in visita a Ravello con sua moglie aveva smarrito.

Visibilmente commosso da quel gesto, l’uomo ha offerto la somma di 50 euro come ricompensa al bambino, che però non l'ha accettata. L’azione spontanea e disinteressata, dallo spirito solidale, lascerà di sicuro un bel ricordo di Ravello e dell’Italia, della sua gente, nella coppia straniera.